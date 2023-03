Nur noch kurze Zeit vergünstigte FSME-Impfung

Im Vergleich zu anderen Bundesländern treten in OÖ jedes Jahr besonders viele Fälle von FSME (Frühsommer-Meningoencephalitis) auf, die durch Viren hervorgerufen und durch Zecken übertragen wird.

Das Land OÖ hat daher auch heuer wieder für vergünstigte FSME-Impfungen bei den meisten Bezirkshauptmannschaften und den Magistraten gesorgt — Kosten für ÖGK-Versicherte: 8,90 Euro für Kinder, 10,90 Euro für über 15-Jährige.

Geimpft wird hier aber nur noch für kurze Zeit. „Einzig zuverlässiger Schutz vor FSME ist die Impfung. In Oberösterreich sind im Vorjahr 50 FSME-Erkrankungen aufgetreten, in Österreich mussten 179 Personen aufgrund von FSME im Krankenhaus behandelt werden“, appelliert Gesundheitsreferentin LH-Stv. Christine Haberlander an die Landsleute, ihren Impfstatus zu überprüfen.

„Die Gefahren eines Zecken- stiches sollten nicht unterschätzt werden.“ Die FSME verlaufe oft schwerwiegend und hinterlasse bei über einem Drittel der Erkrankten dauerhafte neurologische Schäden.