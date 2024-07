Oberösterreich baut Regionalbus Angebot um rund 11 Prozent aus

Die bestehenden regionalen Kraftfahrlinienkonzessionen im Linienbündel Donauraum-Perg laufen mit August 2024 aus. Davon betroffen sind der südöstliche Teil des Mühlviertels (entlang der Donau bis zur Landesgrenze OÖ/NÖ) und die Bezirke Perg sowie teilweise Urfahr-Umgebung und Freistadt.

Im Rahmen der Neuvergabe des oberösterreichischen Regionalbusverkehrs in der Region östliches Mühlviertel & Donauraum (Vergabegebiet Donauraum/Perg) werden mit Fahrplanwechsel am 1. August zahlreiche Optimierungen, Taktverdichtungen und Angebotsausweitungen vorgenommen.

Das neue Regionalbus-Verkehrskonzept umfasst insgesamt rund 2,62 Mio. Fahrplankilometer pro Jahr. Das bestehende Fahrplanangebot wird damit um knapp 275.000 zusätzliche Fahrplankilometer pro Jahr ausgeweitet und optimiert. Dies entspricht einer Steigerung von rund 11 Prozent.

Auf den insgesamt 31 Linien, die sechs Bezirke sowie 47 Gemeinden in Ober- und Niederösterreich verbinden, sind künftig 54 neue, moderne Busse im Einsatz.

„Der öffentliche Verkehr in Oberösterreich wird immer stärker nachgefragt – eine Entwicklung, die sich unter anderem anhand der zuletzt erreichten Rekord-Fahrgastzahlen im Regionalbusverkehr ablesen lässt. Wir stehen vor großen verkehrlichen Herausforderungen, die nur mit weiteren Ausbaumaßnahmen der Öffi-Angebote und der Umsetzung wichtiger Straßenprojekte bewältigt werden können“, freut sich Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner über den Ausbau.

Steigende Fahrgastzahlen und Angebotsausbau

Die Fahrgastzahlen in der Region östliches Mühlviertel und Donauraum haben sich in den letzten Jahren kontinuierlich nach oben entwickelt. Um der steigenden Nachfrage weiterhin gerecht zu werden, wird das Regionalbus-Angebot zum Fahrplanwechsel am 1. August 2024 vor allem entlang der Hauptachsen zwischen Linz und Mauthausen, bzw. Linz und Perg sowie Linz und Pregarten bedeutend erweitert.

2023 waren rund 1,65 Mio. Fahrgäste mit den OÖVV Regionalbussen in der Region unterwegs. Das entspricht allein 2023 einem Plus von rund 11 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Besonders markant gestiegen sind die Fahrgastzahlen auf den nach Linz führenden Hauptstrecken.

So ist allein auf den Linien 360/361 zwischen Mauthausen und Linz die Nachfrage 2023 um rund 20 Prozent gestiegen, wodurch vor allem zu den Hauptverkehrszeiten bei einigen Kursen die Kapazitätsgrenze bereits erreicht wurden.

Durch zusätzliche Kurse werden die Fahrgastkapazitäten deutlich aufgestockt, die Takte der Kursfahrten verdichtet, Betriebszeiten verlängert und die Anbindung an die JKU für Studierende sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Universität optimiert.

Deutlich ausgebaut wird auch die Achse Mauthausen – Steyregg – Linz über Urfahr mit rund fünfzehn, stündlich verkehrenden Busverbindungen an Werktagen. Ergänzt werden diese Fahrplanverbesserungen unter anderem durch einen umsteigefreien neuen Linienverkehr zwischen Perg und Freistadt.

Einen detaillierten Überblick über alle Änderungen im Fahrplan gibt es hier.