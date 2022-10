Ein 59-Jähriger, der am 13. Oktober in Asten mit einem E-Scooter stürzte, ist seinen schweren Verletzungen erlegen und am Montag gestorben.

Der Oberösterreicher war beim Abbiegen gestürzt und auf die Gehsteigkante geprallt.

Lesen Sie auch

Er hatte keinen Helm getragen und war nach dem Unfall nicht ansprechbar, berichtete die oö. Polizei am Dienstag. Ein Augenzeuge hatte die Rettung gerufen.