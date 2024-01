Oberösterreicher räumten 2023 bei Lotto kräftig ab

489 Hochgewinne, drei EuroMillionen Supergewinne, zwei Joker Rekord-Runden, 43 Sechser-Millionäre und der erste Toto 19-fach-Jackpot lautet die eindrucksvolle Bilanz bei den Österreichischen Lotterien für das Jahr 2023.

Für Erstaunen sorgte vor allem der EuroMillionen-Sologewinn in Höhe von 240 Millionen Euro, der einen win2day-User am 8. Dezember an die Spitze der Liste mit den höchsten Glücksspiel-Gewinnen in Europa katapultierte.

Lesen Sie auch

Fast jeder dritte Sechser ging nach Oberösterreich

Nichts Neues gab es, was das erfolgreichste Bundesland bei Lotto betrifft. Schon im Jahr 2022 war Oberösterreich das erfolgreichste Land mit 29 Prozent aller Sechser – und das bei einem Bevölkerungsanteil von rund 17 Prozent.

2023 bot sich ein ähnliches Bild: 13 der insgesamt 47 Sechser (das sind 27,7 Prozent) bedeuten die meisten Sechser, gefolgt von der Steiermark und von Niederösterreich mit je 11 Sechsern.

Die glücklichsten Bezirke waren übrigens die beiden einwohnermäßig größten mit Graz-Stadt und Linz-Stadt sowie Weiz, wo jeweils vier Lotto Sechser erzielt wurden.

Einer-Zahlen top

Die am häufigsten gezogenen Lotto-Zahlen im Jahr 2023 waren die 25, die in 115 Runden 25-mal gezogen wurde, gefolgt von der 3 und der 1 mit 24 bzw. 23 Ziehungen.

Die Einer-Zahlen waren auch jener Bereich, der am öftesten unter den „Sechs Richtigen“ vertreten war: Jede Einer-Zahl wurde im Schnitt 16,3-mal gezogen.