Oberösterreichische Ärzte schenken ausländischen Kindern eine Zukunft

Fast 100 schwer- oder todkranke Patienten wurden in den vergangenen fünf Jahren in OÖG-Kliniken geheilt oder bekamen eine gute Lebensqualität zurück

Wenn man einen Blick ins Ausland macht, wird so manchem erst bewusst, wie hervorragend das Gesundheitssystem in Österreich ist. Für Gesundheitsreferentin LH-Stv. Christine Haberlander gilt es nicht nur, das System in Oberösterreich auf dem guten Niveau zu halten, sondern „es gibt auch einen humanitären Auftrag, Kindern aus Krisenregionen zu helfen. Gerade Kinder sind die Leidtragenden kriegerischer Auseinandersetzungen, ihnen können wir mit der Spitzenmedizin in unseren Kliniken menschlich liebevoll helfen.“

In den vergangenen fünf Jahren konnten durch das große Engagement von Mitarbeitern der OÖ Gesundheitsholding (OÖG) und einem vom Land dotierten Hilfsfonds fast 100 junge Menschen, die schwer krank waren, geheilt oder ihnen ein gutes Leben ermöglicht werden. Knapp zwei Millionen Euro wurden dafür aufgewendet. Allein 2024 wurden bereits 24 Schwerkranke nach Oberösterreich geholt, um sie in einer OÖG-Klinik zu behandeln.

Die Patienten kommen aus Ländern wie dem Irak, Kosovo, Albanien, Rumänien, Afghanistan, Äthiopien, Syrien, Tansania oder Burkina Faso. Die häufigsten Diagnosen sind dabei Herzerkrankungen, Fehlbildungen am Herzen oder den Extremitäten, Knochenwucherungen oder eine Gaumen-/Lippenspalte.

Behandelt werden die Kinder vorwiegend im Kepler Uniklinikum (KUK) in Linz, dem Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum oder im Salzkammergut Klinikum. Die Auswahl der Patienten erfolgt oft über persönliche Kontakte durch pfarrliche Initiativen oder dem Verein „Allianz für Kinder“ in Steyr.

Achtjährige kam allein zur lebensrettenden Behandlung nach Linz

Primar Univ.-Prof. Gerald Tulzer, Vorstand der Kinderkardiologie am KUK, schilderte am Dienstag anhand von drei Kindern, wie einschneidend diese Hilfe für die betroffenen Kinder und ihre Familien ist. Alle drei hätten ohne Behandlung nicht überlebt.

Aulona (8) stammt aus dem Kosovo und hatte einen angeborenen Herzfehler. Eine OP in ihrer Heimat durch ein italienisches Team hatte nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Das aufgeweckte Mädchen hatte immer wieder Ohnmachtsanfälle, wodurch zu einer bestehenden Engstelle im Herzen auch eine Herzklappenentzündung kam.

Über die „Allianz für Kinder“ kam das Mädchen schließlich ohne Begleitperson nach Linz. In einer OP wurde die Engstelle behoben und die defekte Aortenklappe durch eine neue, biologische Herzklappe ersetzt. Nach drei Wochen, in denen sich Ärzte- und Pflegeteam rührend um die Kleine – samt aller Sprachschwierigkeiten – gekümmert hatten, konnte Aulona wieder zur Familie nach Hause reisen.

Zweijähriger war schon ganz blau

„Ganz blau war der kleine Anwar, ein zweijähriger Bub, als er, mit einem Loch im Herzen, begleitet von seiner Mutter aus dem Irak nach Linz kam. Mit rosiger Gesichtsfarbe konnten wir ihn wieder entlassen“, schilderte Tulzer. Mit einer in Europa einzigartigen OP-Methode konnte Primar Priv.-Doz. Rudolf Mair in einem mehrstündigen Eingriff einen Normalzustand des Herzens herstellen. Der Bub ist nun völlig gesund.

Der vierjährige Murad aus dem Irak hatte nur einen simplen Herzfehler, aber ohne Behandlung wäre auch dieser ein Todesurteil gewesen. „Für das behandelnde Team sind derartige Fälle bewegend, wenn man einem todkranken Kind eine Zukunft ermöglichen kann und die große Dankbarkeit der Familien spürt“, so Tulzer.

Behandlung vor Jahrzehnten hat Früchte getragen

Oberarzt Thomas Pauzenberger von der Orthopädie und Orthopädischen Chirurgie am Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Standort Kirchdorf hat drei Fälle mitgebracht, in denen den jungen Patienten sprichwörtlich auf die Beine geholfen wurde.

Eine heute 40-jährige Frau, die in Burkina Faso mit einer Hüftdysplasie geboren wurde – der Hüftknochen war nicht in der Pfanne – kam bereits vor 26 Jahren zur Behandlung nach Oberösterreich. Das Mädchen hatte damals ein verkürztes Bein und ihre Gehfähigkeit verloren. Sie bekam in Kirchdorf eine neue Hüfte eingesetzt, die noch immer tadellos funktioniert und konnte aus ihrem Leben etwas machen. Sie hat sogar Wirtschaftswissenschaften studiert.

Zu Hause drohte die Amputation des Beins

Mit einer arteriellen Verschlusskrankheit kam vor 20 Jahren ein Mann aus Bosnien nach Oberösterreich. Zu Hause hätte das Bein amputiert werden müssen, hier bekam der mittlerweile 61-Jährige einen Bypass, sodass die Durchblutung wieder richtig funktioniert. Diesen April wurde bei einem kleinen Eingriff eine Dehnung durchgeführt, der Mann ist nach wie vor uneingeschränkt mobil.

Bereits Schlagzeilen gemacht hat Biko, Kimila Joachim Francis (24). Er kam durch pfarrliche Kontakte aus Tansania nach Kirchdorf. Der junge Mann hat von Geburt an nur ein gesundes Bein, das zweite ist nur teilweise ausgebildet. Ebenso sind seine oberen Extremitäten missgebildet.

Er bekam in Kirchdorf eine passende Prothese und kann nun erstmals richtig gehen. „Als er nach Hause zurückkam, wurde er von der Gemeinschaft ganz anders aufgenommen“, schildert Oberarzt Pauzenberger.

Aufwendige Behördenwege in den Heimatländern

Eigentlich sollte der junge Mann, der Journalist werden will, schon vor ein paar Jahren nach Oberösterreich kommen. „Alles war vorbereitet, alle Genehmigungen eingeholt, dann kam Corona“, so der Oberarzt: „Wir mussten den Behörden in Tansania nachweisen, dass dem Staat für seine Behandlung und seinen gesamten Aufenthalt keine Kosten anfallen, dann bekam Biko ein Visum für ein halbes Jahr“.

Das hieß, mehrfach nach Tansania fliegen, um alles in die Wege zu leiten. Aber der Aufwand sei es wert, wenn man einem Kind oder jungen Menschen helfen könne, ein gutes Leben zu leben. „Dabei zeigen wir ihnen in den Heimatländern auch, was es heißt, durch Bildung eine gute Medizin aufzubauen“, sagt Pauzenberger.

Franz Harnoncourt, Vorsitzender der OÖG-Geschäftsführung, ist „stolz auf das Engagement seiner Mitarbeiter, die nicht nur hervorragende medizinische Arbeit leisten, sondern auch Zeit und Energie dafür aufwenden, Menschen zu helfen, die in ihrem Heimatland keine Überlebenschance hätten oder mit einer schweren Behinderung geächtet werden. Seitens der OÖG kann man ihnen mit Sonderurlaub für derartige Einsätze entgegenkommen.“

Von Michaela Ecklbauer