Oberst Rescheneder neuer Kommandant in der Heeresmunitionsanstalt Stadl-Paura

Kürzlich übergab der Direktor der Direktion 4, Generalmajor Alexander Platzer das Kommando über die Heeresmunitionsanstalt Stadl-Paura an Oberst Friedrich Rescheneder. Rescheneder war bis vor kurzem noch stellvertretender Bataillonskommandant des Panzergrenadierbataillons 13 in Ried in Innkreis und durchlief in seiner Laufbahn diverse Kommandanten- und Stabsfunktionen im In- und Ausland.

Er will mit Besonnenheit und Umsicht die Heeresmunitionsanstalt führen. „Ich bedanke mich bei meinen Wegbegleitern, bei meinen Kameraden und insbesondere bei meiner Familie und meiner Gattin Barbara, die mich immer unterstützt haben!“

Um mehr Personal zu bekommen, will Oberst Rescheneder eine gelungene Balance zwischen Dienst und Freizeit finden, den Teamgeist fördern und ein geordnetes Arbeitsumfeld bieten, um die Ziele des Aufbauplanes 2032+ erfüllen zu können.

Zahlreiche Ehrengäste, unter ihnen Landesrat Markus Achleitner, Militärkommandant Dieter Muhr und Garnisonsbürgermeister Christian Popp waren der Einladung zur Kommandoübergabe gefolgt.