ÖAMTC-Flugrettung hob täglich zu acht Einsätzen in OÖ ab

2727 Mal wurden die Rettungshubschrauber des ÖAMTC im Jahr 2023 zu Notfällen in Oberösterreich gerufen.

Am häufigsten wurden die Gelben Engel nach Herzinfarkten und Schlaganfällen angefordert. Rund 1400 Mal waren die Christophorus-Crews wegen solcher Notfälle im Einsatz.

529 Einsätze wurden nach Unfällen bei der Arbeit, in der Freizeit oder im häuslichen Umfeld absolviert, zu Sport- oder Freizeitunfällen im alpinen Bereich wurden die Crews in 13 Fällen gerufen, Verkehrsunfälle waren 258 Mal der Grund für einen Einsatz.

Die meisten Einsätze gab es in Niederösterreich

Österreichweit waren die Rettungshubschrauber 20.823 im Einsatz, im Schnitt 57 Mal pro Tag. Die meisten Einsätze wurden in Niederösterreich (4698), der Steiermark (3794) und Tirol (2802) geflogen.

„Dass wir so vielen Menschen helfen konnten, verdanken wir dem Engagement unserer Piloten, Flugretter und Notärzte. Was man aber auch nicht unerwähnt lassen darf: Lebensrettung ist Teamarbeit – ohne unsere Partner, darunter Bergrettung und Rotes Kreuz Oberösterreich, könnten wir unseren Auftrag nicht erfüllen“, so Marco Trefanitz, Geschäftsführer der ÖAMTC-Flugrettung

Hubschrauber in Linz und Suben

Die ÖAMTC-Rettungshubschrauber sind in Oberösterreich an zwei Standorten stationiert. Von Suben aus startete „Christophorus Europa 3“ vergangenes Jahr zu 1597 Einsätzen, „Christophorus 10“ hob in Linz 1155 Mal ab.

Simulator-Training für optimale Zusammenarbeit

Ein wesentlicher Sicherheitsfaktor ist die optimale Unterstützung der Piloten durch die Flugretter während der unterschiedlichen Flugphasen. Aus diesem Grund ist auf europäischer Ebene seit 2022 nicht nur für Piloten, sondern auch für Flugretter ein regelmäßiges Cockpit-Training gesetzlich vorgeschrieben. In Zusammenarbeit mit RotorSky, dem Marktführer für Hubschrauberausbildung in Österreich, wurde in Hörsching ein hochmoderner und typenspezifischer Flugsimulator errichtet.

In diesem können Wind- und Wetterbedingungen sowie Notfälle – etwa Ausfälle von Systemen oder Probleme in der Navigation – eingespielt und beliebig oft trainiert werden. Bis vor kurzem standen vergleichbare Simulatoren nur in Deutschland oder Norwegen zur Verfügung. Diese österreichische Lösung gibt nun die Möglichkeit, notwendige Schulungen flexibler, effizienter und kostengünstiger zu organisieren.

Über 400.000 Einsätze in 40 Jahren

1983 hoben die ersten Christophorus-Notarzthubschrauber in Innsbruck und Krems ab und flogen zusammen 191 Einsätze. Vier Jahrzehnte und weit über 400.000 Einsätze später ist aus diesen Anfängen ein flächendeckendes Netz an Flugrettungsstützpunkten geworden.