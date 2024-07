Öffi-Malwettbewerb für Volksschulen in OÖ: Das sind die Siegerzeichnungen!

Dieses Jahr fand der Öffi-Malwettbewerb unter dem Motto „Meine Reise mit Bus und Bahn in den Zauberwald“ statt. Viele Schulen aus ganz Oberösterreich haben sich auch heuer wieder entschieden beim landesweiten Wettbewerb mitzumachen und ließen ihrer Kreativität freien Lauf.

Das Klimabündnis OÖ, die ÖBB und der OÖ Verkehrsverbund enthüllten vor kurzem die Gewinner-Bilder und luden die Siegerinnen und Sieger des diesjährigen Malwettbewerbs zur Prämierung nach Linz ein. Aus den insgesamt 1.200 Kunstwerken wurden drei Gewinnerzeichnungen und eine Siegerklasse ausgewählt: Die Siegerin beim diesjährigen Malwettbewerb heißt Nora und besucht die Volksschule Enns.

Mit ihrem fantasievollen Bild eines Zuges, der durch den Zauberwald saust, räumt sie den Hauptgewinn ab: Auf Nora und ihre Familie wartet eine spannende Bahnreise nach Wien mit Hotelübernachtung und Eintritt in den Tiergarten Schönbrunn.

Das Siegerbild wurde großflächig auf einen OÖVV-Regionalbus aufgedruckt, der schon bald auf den Linien 402 und 403 zwischen Enns und Linz zu sehen sein wird. Julia von Volksschule Löwenfeld in Linz

erreichte mit ihrer kunstvollen Interpretation einer Busreise den 2. Platz und wurde mit tollen Malutensilien belohnt – nämlich mit JAXON Pastell-Ölkreiden im eleganten Holzkoffer und einem hochwertigen Zeichenblock. Den dritten Platz belegt David aus der Volksschule Hartkirchen, der mit seinem farbenfrohen Zauberwald 24 FABER-CASTELL-Aquarellstifte in einer Leder-Stifterolle und einen Aquarellblock gewinnt.

Den Gruppenpreis holt sich die 3c Klasse der VS Thalheim bei Wels, die sich auf eine Klassenfahrt in Oberösterreich inklusive Eintritt in eine Freizeiteinrichtung ihrer Wahl freuen darf. Als Dankeschön für die Teilnahme erhielt jedes Kind eine Urkunde und jede Schule ein von bellaflora zur Verfügung gestelltes Bäumchen für den Schulgarten.