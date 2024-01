ÖGK-Verwaltungsgebäude weicht modernem Zahngesundheitszentrum

Unmittelbar neben dem bestehenden Zahngesundheitszentrum der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) an der Linzer Derfflingerstraße soll ein Neubau entstehen.

Deswegen wird aktuell ein altes Verwaltungsgebäude in der Garnisonstraße abgerissen. Die Mitarbeiter befinden sich in einem Container-Ausweichquartier in unmittelbarer Nähe. Ende 2026 soll das neue Gebäude in Betrieb gehen.

Geplant sind 23 Behandlungsstühle – zwei Ordinationen werden als barrierefreies Kompetenzzentrum ausgestattet -, zwei Eingriffsräume, eine zentrale Instrumentenaufbereitung, ein zentraler Röntgenbereich, eine umfassende Zahntechnik und ein Akutbereich im Erdgeschoß. Damit entsteht laut ÖGK eine der größten medizinischen Einrichtungen dieser Art in Österreich.

In der Planung wurde besonderes Augenmerk auf Barrierefreiheit, Nachhaltigkeit und Kosteneffizienz im gesamten Lebenszyklus des Gebäudes gelegt.

Die kompakte Bauform bewirkt einen kostensparenden Energieverbrauch und niedrigere Baukosten. Auch das energieoptimierte Haustechnikkonzept reduziert Energieaufwand und Betriebskosten.