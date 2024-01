Vertreter(innen) von neun christlichen Kirchen in Oberösterreich feierten dieser Tage anlässlich der weltweiten Gebetswoche für die Einheit der Christ(inn)en einen gemeinsamen Gottesdienst in der Evangelisch reformierten Pfarrgemeinde H. B. in Leonding.

Der Gottesdienst thematisierte die in der Bibel gelebte Nächstenliebe und Gastfreundschaft, die alle Christ(inn)en miteinander verbindet.