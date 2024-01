Ohlsdorf: Fahrzeug krachte gegen Haus

Eine 40-Jährige aus dem Bezirk Gmunden lenkte am 7. Jänner gegen 4.15 Uhr ihren Pkw entlang der Hauptstraße von Ohlsdorf kommend Richtung Laakirchen. In einer leichten Linkskurve kam sie im Gemeindegebiet Ohlsdorf rechts von der Fahrbahn ab und schlitterte etwa 100 Meter durch ein Feld, bevor sie durch einen Gartenzaun gegen ein angrenzendes Haus prallte. Durch den Unfall entstand erheblicher Sachschaden sowohl am Gebäude als auch am Pkw. Ein bei der verletzten Fahrzeuglenkerin durchgeführter Alkotest verlief negativ. Die Frau wurde nach der Erstversorgung durch die Rettung ins Krankenhaus eingeliefert.