Ohrenschmaus beim Neujahrskonzert

Ein schwungvolles Neujahrskonzert erwartet die Besucher am 7. Jänner um 16 Uhr im Fischlhamer Gemeindesaal.

Das aus Oö. Musikschullehrerinnen und -lehrern bestehende Ensemble „Capella Salonisti“ spielt u. a. Mozarts Ouvertüre aus der „Zauberflöte“ oder die bekannte Ouvertüre zu Offenbachs „Orpheus in der Unterwelt“ mit dem berühmten Can Can.

Weiters gibt es Werke aus der Ära von Johann Strauß bis Robert Stolz oder einen Tango und einen feurigen Paso Doble zu hören.

Garniert wird das Konzert mit der Sopranistin Eva-Marie Marschall, bekannt durch ihre Rollen bei „My Fair Lady“, „Oliver“ und „Rocky Horror Picture Show“ sowie dem Gitarristen und Tenor Christian Haimel, der als Solo- oder Kammermusiker bei internationalen Festivals anzutreffen ist.