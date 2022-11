OÖ. Ärztekammer steigt aus Mutter-Kind-Pass aus

Die oberösterreichische Ärztekammer steigt zum nächstmöglichen Termin – dem 30. Juni 2023 – aus dem Mutter-Kind-Pass-Vertrag aus, sofern es nicht vorher zu einer Tarifeinigung kommt. Dies hat die Kurie der niedergelassenen Ärzte nun beschlossen. Damit will sich das fünfte Bundesland nicht länger vom Gesundheitsministerium hinhalten lassen.

Bereits seit Jahren fordert die Ärztekammer eine längst notwendige Valorisierung der Leistungen.

Lesen Sie auch

Denn es sei, so Kurienobmann Thomas Fiedler, „beschämend, dass die Leistungen in den vergangenen 28 Jahren nicht valorisiert wurden und das ursprüngliche Honorar von 18,02 Euro nie an die verbesserten Leistungen angepasst wurde“. Trotz aller Beteuerungen würden die zuständigen Behörden offensichtlich auf Zeit spielen, so Fiedler.

Gesundheitsreferentin LH-Stv. Christine Haberlander fordert mehr Tempo und sichere Schritte in der Umsetzung.

„Der Mutter-Kind-Pass ist eine wichtige Errungenschaft der Gesundheitsvorsorge und hat klare Vorteile für die Kinder und Familien. Ich fordere das Gesundheitsministerium daher auf, hier eine rasche und vor allem gute Lösung zu finden, denn diese Diskussion darf keinesfalls die Kinder und Familien in unserem Land treffen“, so Haberlander.