OÖ Bauernbund: Bei Insektenmehl soll es Deklarationspflicht geben

Der Gedanke, ein Insekt zu verspeisen, erfüllt viele mit Ekel. Nach der neuen Gesetzeslage können aber Insektenmehle etwa in Keksen, Gebäck, Getreideriegeln, Saucen, Suppen und Fleischersatzprodukten zugesetzt werden.

„Das große Krabbeln in den Supermarktregalen hat begonnen. Darauf können wir verzichten. Die heimische Landwirtschaft hat da wesentlich bessere Alternativen zu bieten“, betont OÖ Bauernbund-Landesobfrau Landesrätin Michaela Langer-Weninger.

„Zumindest wollen wir wissen, wo Insekten drin sind. Und das am besten auf den ersten Blick, ohne große Recherche der Zutatenliste!“

Achtung Allergierisiko

„Derzeit werden einige wesentliche Punkte rund um das Thema Insekten in Lebensmitteln ausgeblendet“, findet Landesbäuerin Johanna Haider. Konkret das Allergierisiko, das teilweise nicht unerheblich sei. Beispielsweise kann das Pulver der Hausgrille Reaktionen bei Personen auslösen, die allergisch auf Krebstiere, Weich- und Krustentiere sowie Hausstaubmilben reagieren.

„Es braucht einen verpflichtenden Allergenhinweis in der Zutatenliste durch Hervorheben der Schrift, so wie das auch bei anderen allergenen Stoffen gemacht werden muss“, betont Haider.

Kennzeichnung nötig

Derzeit müssen die Konsumenten genau auf die Zutatenliste achten, wenn sie Gewissheit haben wollen, kein Insektenmehl in Lebensmitteln vorzufinden. In der Zutatenliste hat der Hersteller die jeweilige Insektenart mit dem deutschen und lateinischen Namen anzugeben. Der Verein für Konsumenteninformation möchte eine Kennzeichnung auf der Produktvorderseite. „Transparenz muss in allen Bereichen ganz oben stehen. Das sollte auch für Insektenmehl in Lebensmitteln gelten“, sagt Langer-Weninger.

Das Gesetz ermöglicht die Beimischung von bis zu fünf Prozent teilweise entfettetes Hausgrillen-Pulver in vegetarischen bzw. veganen Lebensmitteln. „Wenn sich jemand vegetarisch oder vegan ernähren möchte, dann sollte er sicher sein können, dass in diesen Lebensmitteln kein Insektenmehl ist“, spricht Haider von einer Farce.