OÖ. Bauernbund: Spitzenfunktionäre tagten

Als Auftaktveranstaltung am Beginn des Jahres fand kürzlich die Spitzenfunktionäretagung des OÖ Bauernbundes statt.

Bei der Tagung informierten Mitglieder des von OÖ Bauernbund-Landesobfrau LRin Michaela Langer-Weninger initiierten Expertenrates über den Wandel bzw. die notwendige Anpassung der Landwirtschaft in Richtung effizienter Ressourcennutzung und Nachhaltigkeit. Weiters gab Alexander Bernhuber, Abgeordneter im Europäischen Parlament und Spitzenkandidat des Österreichischen Bauernbundes bei der kommenden EU-Wahl, interessante Einblicke in seine politische Arbeit.

Wie in jedem Wirtschaftsbereich so ist auch in der Landwirtschaft – alleine schon aufgrund des Klimawandels – eine permanente Adaptierung der land- und forstwirtschaftlichen Produktion nötig. Allerdings ist die über das Agrar- und Ernährungssystem stattfindende Diskussion von zahlreichen Widersprüchen geprägt.