OÖ Familienbund als Anlaufstelle für Tageseltern

Tagesmütter beziehungsweise Tagesväter bieten neben der institutionellen Kinderbildung- und -betreuung eine sehr flexible Form der Betreuung von Kindern bis zur Beendigung der Schulpflicht.

„Ich schätze diese sehr familiennahe Form der Kinderbetreuung, auf, die wir im OÖ Familienbund – neben den Kinderbetreuungseinrichtungen in Gemeinden und Betrieben – setzen und auch weiter setzen möchten“, betont OÖ Familienbund-Obmann Martin Hajart nach der Ankündigung des größten Tageseltern-Vereins in Oberösterreich, diesen Bereich aufzulassen. Derzeit gibt es in Oberösterreich acht Vereine, die Kinderbetreuung durch Tageseltern anbieten.

Lesen Sie auch

Der OÖ Familienbund lädt alle betroffenen Tagesmütter und -väter dazu ein, sich bei der gemeinnützigen Familien-Organisation zu melden. „Wir möchten als bislang zweitgrößter Verein in diesem Kinderbetreuungssegment dabei behilflich sein, die Kinderbetreuung in Oberösterreich zu sichern und weiter auszubauen“, so Hajart.

„Das Angebot zusammenzuhelfen, haben auch die anderen im Tagesmütterverband Oberösterreich tätigen Vereine ausgesprochen. Es geht dabei explizit nicht darum, dass wir Mitarbeiterinnen abwerben möchten. Vielmehr wollen wir gemeinsam ein Angebot an jene Mitarbeiterinnen machen, die von der angekündigten Kündigung betroffen sind“, betont Hajart.

25 betroffene Mitarbeiter haben sich bereits an den OÖ Familienbund gewandt, wobei von diesen Tageseltern insgesamt über 80 Kinder betreut werden. Gemeinsam werde nun nach Lösungen gesucht.