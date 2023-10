Oö. Familienbund drängt auf strengere Regeln für Kampfhunde

Um vor allem Kinder vor Hundeangriffen zu schützen, fordert der Oö. Familienbund mehr Tempo für strengere Regeln für Kampfhunde und deren Besitzer. Anlass für diese Forderung ist der tödliche Angriff eines American Staffordshire auf eine 60-jährige Frau in Naarn (Bezirk Perg) Anfang Oktober.

„Man kann und muss seitens der Politik Regeln erlassen, die klare Einschränkungen für Hunde mit besonders starker Bisskraft vorsehen“, fordert Oberösterreichs Familienbund-Obmann Martin Hajart. Kinder seien besonders gefährdet, weil sich diese auf Augenhöhe mit den Tieren befänden, erinnert er an kürzlich erfolgte Hundeattacke in OÖ.

Angriffe auf Kleinkind und Säugling

Erst Mitte August wurde ein siebeneinhalb Monate alter Säugling in Regau (Bezirk Vöcklabruck) von einem Malamut-Schäfer-Mischling so schwer verletzt, dass er vom Notarzt versorgt und in ein Spital gebracht werden musste.

Wenige Wochen zuvor war ein Deutscher Boxer in Laakirchen (Bezirk Gmunden) auf ein dreijähriges Mädchen losgegangen und hatte es ins Gesicht gebissen.

Forderung nach Aus für Schutzhundetraining

Der Oö. Familienbund fordert deshalb eine besondere Ausbildung und ein psychiatrisches Gutachten für Halter von Listenhunden, ein Alko-Limit von 0,5 Promille und das Verbot von Schutzhundetrainings.

„Insbesondere als Obmann des Oö. Familienbundes, aber auch als Vater zweier Kinder fordere ich eine umgehende Verschärfung der aktuellen Richtlinien“, so Hajart.