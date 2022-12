OÖ passt Kapazität der Nachfrage an und halbiert Zahl der Impfzentren

Die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte spielen bei der COVID-19-Schutzimpfung eine zentrale Rolle. 600 registrierte Ordinationen stehen gewissermaßen als „persönliches Impfzentrum“ zur Verfügung. In 300 Ordinationen können auch ordinationsfremde Patienten eine Corona-Schutzimpfung erhalten.

Impfung beim Arzt immer beliebter

Mit der Möglichkeit, sich den persönlichen Impftermin unkompliziert online zu buchen, ist die Ordination als Alternative zum Landes-Impfzentrum zuletzt noch attraktiver geworden: In den vergangenen drei Monaten wurden knapp zwei Drittel der durchgeführten Impfungen in einer Ordination verabreicht. Das Land OÖ reagiert auf diese Entwicklung und wird daher die Anzahl der Landes-Impfzentren mit 1. März 2023 von 19 auf künftig zehn senken.

„Die Verlagerung des Impfgeschehens in die Arztpraxen entspricht den Wünschen der Oberösterreicher. Das hat eine IMAS-Befragung zu Jahresbeginn ganz klar gezeigt. Mit unserer Online-Buchungsmöglichkeit haben wir den Zugang zu den Impfungen auch im niedergelassenen Bereich so einfach wie möglich gestaltet. Die aktuellen Auswertungen zeigen uns, dass wir hier langfristig auf dem richtigen Weg sind. Mein besonderer Dank gilt an dieser Stelle den Ärztinnen und Ärzten für Ihren engagierten Beitrag“, freut sich Gesundheitsreferentin LH-Stv. Christine Haberlander: Im Sinne eines schonenden Umganges mit den wirtschaftlichen Ressourcen sei es nun an der Zeit, das öffentliche Angebot in unseren Impfzentren behutsam an die aktuelle Entwicklung der Nachfrage anzupassen.

Neben den Ordinationen der niedergelassenen Ärzte steht den Oberösterreichern somit ab dem Frühjahr innerhalb eines bestimmten Radius weiterhin ein kostenloses Angebot zur Impfung ohne Anmeldung zur Verfügung.