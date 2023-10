OÖ verdoppelt die Zahl der Demenz-Kompetenzzentren

Die Zahl von Alten- und Pflegeheimen mit dem Schwerpunkt „Demenz“ werden in OÖ verdoppelt. Land und Gesundheitskasse reagieren damit auf die zunehmende Belastung in der Pflege durch die steigende Anzahl von Menschen mit Demenz.

In Österreich leiden derzeit rund 130.000 Menschen an Demenz, bis 2050 wird sich diese Zahl verdoppeln. Allein in Oberösterreich wird die Zahl der von Alzheimer betroffenen Personen dann bei 45.000 liegen. „Demenz ist die zentrale Herausforderung in Österreich und Oberösterreich“, hält Sozial-Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer fest. Die Anzahl der Schwerpunkt-Kompetenzzentren werde von derzeit fünf auf zehn verdoppelt.

Zusätzliches Angebot

Die Demenzhilfe für Pflege- und Altenheime wurde gemeinsam von Land OÖ und der ÖGK entwickelt. Dabei wird bei der Versorgung zusätzliche Hilfe für demenzkranke Menschen durch Psychologen, Demenz-Trainings und Pflege gesichert. Zu den bestehenden Standorten in Kallham, Sierning, Ebensee und Linz (2 x) kommen nun Heime in Mauerkirchen, Ternberg, Peuerbach und Wels (2 x) hinzu.

„Ziel ist es, gut und gesund zu leben, von klein auf bis ins hohe Alter. Nicht nur im Zentralraum, sondern auch in den Regionen des Landes“, betont Gesundheitsreferentin LH-Stv. Christine Haberlander.

In diesem Zusammenhang betont die Gesundheistreferentin, dass die Krankenhäuser, mit gut geschultem Personal darauf angewiesen seien, dass die Betreuung der Menschen auch zu Hause gut funktioniere. Neben den Pflegeheimen kommt dabei besonders den elf oberösterreichischen Demenz-Servicestellen große Bedeutung zu.

„Wenn man Menschen rechtzeitig erreicht, kann man ihnen helfen mit der Situation umzugehen und die Angehörigen entlasten“, so Albert Maringer, Vorsitzender Landesstellenausschuss ÖGK

Haus für Senioren Linz

Das Diakoniewerk ist bereits mit den Heimen in Mauerkirchen und Wels an dem Programm beteiligt. Nun wird sich mit dem Haus für Senioren Linz ein drittes Heim beteiligen. Am Haus für Senioren seien beinahe 2/3 der Bewohner in unterschiedlichen Stadien an Demenz erkrankt, schildert Heimleiterin Ulrike Oberndorfer. Für sie ergibt sich nun die Möglichkeit, trägerübergreifend zu arbeiten und dabei gemeinsam zu lernen und Strategien zu entwicklen. Sie betont den Wert von Berufsgruppen übergreifender Arbeit, bei der Betreuer, Ärzte und Psychologen zusammenarbeiten.