OÖ verstärkt Aktivitäten gegen Keuchhusten und Masern

Vom 21. bis 27 April 2024 findet heuer die Europäische Impfwoche statt. Ziel dieser Initiative ist es aufzuzeigen, dass Impfungen entscheidend dazu beitragen, Krankheiten und Krankheitsausbrüche von übertragbaren Infektionen zu verhindern und die Gesundheit der Menschen aller Altersgruppen zu sichern. Oberösterreich stellt den Schutz gegen Masern und Keuchhusten in den Mittelpunkt der Aktivitäten und erleichtert den Zugang zu kostenlosen Impfungen für Schulkinder.

„Impfungen gehören zu den wirksamsten Schutzmaßnahmen, die die Medizin zu bieten hat, wie das Motto der WHO ‚Vorbeugen – Schützen – Immunisieren‘ unterstreicht. Dazu gehören die Impfung gegen Diphterie/Tetanus/Kinderlähmung/Keuchhusten und die Impfung gegen Masern/Mumps/Röteln. Zu diesen Impfungen intensiviert das Land OÖ daher aktuell das Informationsangebot, besonders in Schulen und Kindergärten.

Um vorhandene Impflücken zu schließen, verstärken wir in Oberösterreich unsere Aktivitäten, um einen möglichst einfachen Zugang zu diesen Impfungen zu gewährleisten“, betont Gesundheitsreferentin LH-Stv. Christine Haberlander.

„Nach der zuletzt leider eingetretenen Impfmüdigkeit ist es unbedingt notwendig, auf die vielen Vorteile einer Impfung hinzuweisen. Impfen ist eine der Quantensprünge in der Medizin und hat bisher viele Millionen Menschen das Leben gerettet und viel Leid abwenden können“, so Peter Niedermoser, Präsident der Ärztekammer für Oberösterreich.

„Es ist vor allem die Aufgabe von uns Ärztinnen und Ärzten, gerade junge Eltern über die Sinnhaftigkeit einer Impfung aufzuklären und zu überzeugen, dass diese ihre Kinder vor teils sehr schweren Schäden schützt und sie es sich ein ganzes Leben nicht verzeihen würden, wenn sie im Falle einer schweren Erkrankung das Impfangebot nicht wahrgenommen hätten.“

„Das Thema Impfen ist ein Schwerpunkt der apothekerlichen Beratungstätigkeit. Apothekerinnen und Apotheker stärken durch fundierte persönliche Aufklärung und seriöse Information das Impfbewusstsein der Bevölkerung. Je besser das Wissen über Impfungen, desto höher ist die Impfbereitschaft und damit die Durchimpfungsrate der Gesellschaft. Wir müssen es allen Menschen so einfach und bequem wie möglich machen, sich impfen zu lassen“, erklärt Thomas Veitschegger, Präsident der Apothekerkammer Oberösterreich.

OÖ passt Kinderimpfkonzept an veränderte Situation an

Aktuell werden in Oberösterreich die Impfungen für Kleinkinder im Rahmen des kostenlosen Kinderimpfkonzepts im niedergelassenen Bereich durchgeführt, also bei Kinder- und Hausärzten. Die kostenlosen Impfungen für Kinder im schulpflichtigen Alter werden in erster Linie – besonders niederschwellig – in Form von Schulimpfungen von den Amtsärztinnen und Amtsärzten angeboten.

Oft werden jedoch versäumte oder nicht wahrgenommene Schulimpfungen nicht nachgeholt. Zudem ist es während der Pandemie (vor allem 2020/21) insgesamt zu einem Rückgang der Impfzahlen gekommen, der nicht mehr aufgeholt werden konnte, beklagen die Fachleute.

OÖ passt daher sein Kinderimpfkonzept an diese veränderte Situation an: Den Kinder- und Hausärzten wird der Zugang zu den Schulimpfstoffen deutlich erleichtert. In einem ersten Schritt wird das Nachholen der 4-fach-Impfung gegen Diphtherie/Tetanus (Wundstarrkrampf)/Polio (Kinderlähmung)/Pertussis (Keuchhusten) für Schulkinder bis zum vollendeten 15. Lebensjahr ab sofort auch im niedergelassenen Bereich mittels Impfgutschein kostenlos angeboten. Damit kann der Impfstoff in der Apotheke bezogen und das ärztliche Impfhonorar mit dem Land OÖ abgerechnet werden.

Details zu Impfangeboten in OÖ

Säuglinge und Kleinkinder erhalten die Grundimmunisierung (in der 6-fach Impfung enthalten) ab dem 3. Lebensmonat im Rahmen des kostenlosen Kinderimpfkonzepts im niedergelassenen Bereich bei Kinder- und Hausärzten sowie Mutterberatungsstellen. Die Grundimmunisierung besteht aus 3 Teilimpfungen.

Impfgutscheine sind im oberösterreichischen Impfgutscheinheft für Säuglinge und Kleinkinder enthalten. Die Auffrischungsimpfung (4-fach-Impfung) wird als Schulimpfung kostenlos in der 2. bzw. 3. Schulstufe angeboten. Für Schulkinder bis zum vollendeten 15. Lebensjahr wird ein kostenloses Nachholen der 4-fach-Impfung ab sofort zusätzlich zum Angebot an öffentlichen Impfstellen auch bei Kinder- und Hausärzten angeboten.

Die Masernimpfung wird als Kombinationsimpfstoff (Lebendimpfstoff) gemeinsam mit Komponenten gegen Mumps und Röteln verabreicht. Für einen lebenslangen Schutz werden zwei Dosen Masern-Mumps-Röteln-Impfstoff (MMR) benötigt, empfohlen ab dem vollendeten 9. Lebensmonat (= ab dem 10. Lebensmonat) bzw. spätestens vor Eintritt in eine Gemeinschaftseinrichtung.

Fehlende Impfungen können und sollen in jedem Alter nachgeholt werden. Säuglinge und Kleinkinder erhalten in Oberösterreich die MMR-Impfung im Rahmen des kostenlosen Kinderimpfprogramms bei allen teilnehmenden Kinder- und Hausärzten sowie Mutterberatungsstellen. Impfgutscheine sind im oberösterreichischen Impfgutscheinheft für Säuglinge und Kleinkinder enthalten.

Für Schulkinder und Erwachsene ist die MMR-Nachholimpfung an den öffentlichen Impfstellen der Bezirkshauptmannschaften und Magistrate kostenlos erhältlich. Bei niedergelassenen Kinder- und Hausärzten stehen für die kostenlose Impfung MMR-Impfgutscheine zur Verfügung. Mittels Apothekenabschnitt ist der Impfstoff kostenlos in der Apotheke beziehbar, mittels Arztabschnitt erfolgt die Verrechnung des ärztlichen Impfhonorars mit dem Land Oberösterreich.