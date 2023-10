OÖVP warnt: Kriminelle Clans sind auch in Oberösterreich aktiv

Kriminelle Familien-Clans, wie jene, die im Sommer im deutschen Ruhrgebiet aufeinander losgegangen sind und Großeinsätze der Polizei ausgelöst haben, lassen auch in Oberösterreich die Alarmglocken schrillen.

„Betrügereien von Schlüsseldiensten, die hohe Summen verlangen und Drogenkriminalität sind sehr oft Clans zuzurechnen. Aber auch die Betrugsform mit falschen Polizisten wird von multiethnischen Clans begangen“, sagte Landesgeschäftsführer Florian Hiegelsberger im Vorfeld des am Dienstag, mit internationalen Experten besetzten Sicherheitsforums der OÖVP im Gleißner Haus in Linz.

Staat darf nicht zurückweichen

Laut Erich Rettinghaus, Vositzender der Polizeigewerkschaft im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen, hat die Exekutive 2017 ein Konzept entwickelt, wie man wieder Herr der Lage wird. So kontrolliere man seither in gemeinsamen Einsätzen mit den Kommunen, der Steuerfahndung und dem Zoll diverse Geschäfte, in denen die Kriminellen ihr Geld verdienen. Tausende Anzeigen und mehrere Millionen an beschlagnahmten Vermögenswerten seien die Folge gewesen.

„Die Clan-Mitglieder treten aggressiv auf und provozieren die Polizei. Dabei suggerieren sie, dass ihnen die Staatsgewalt nichts anhaben kann“, erläuterte der Experte. Spitzel einzuschleusen sei unmöglich, weil dort nur Familienmitglieder bzw. Verwandte akzeptiert werden. Wichtig sei, dass der Staat nicht zurückweiche und energisch vorgehe.

Integrationsproblem

Für den aus dem Libanon stammenden Berliner Islamwissenschaftler Ralph Ghadban ist die Clan-Kriminalität vor allem ein Integrationsproblem. In den Herkunftsländern der Mitglieder übernehme die Familie Aufgaben des Staates sowie eine Schutzfunktion.

Diese Menschen müsse man in unsere individualisierte Gesellschaft integrieren, was aber in Deutschland nicht stattgefunden habe. Laut dem Wissenschaftler löse Repression alleine das Problem nicht. Es müsse die Familienzusammenführung gestoppt und Zwangsehen sowie das Heiraten in der Großfamilie gestoppt werden. Daten über die Zahl der Clans und ihrer Mitglieder konnten die Experten aber nicht nennen.

Für den OÖVP-Landes- geschäftsführer ist ein konsequentes Vorgehen des Rechtsstaates notwendig, die steigende Kriminalität von Kindern und Jugendlichen dürfe nicht auf die leichte Schulter genommen werden. In diesem Zusammenhang tritt Hiegelsberger für Sanktionen gegen unkooperative Eltern ein. Weiters sollten straffällig gewordene Personen leichter abgeschoben werden können.