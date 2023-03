Opferstock geplündert

Ein 53-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz wird beschuldigt, einen Opferstock in einer Kirche in Enns geplündert zu haben.

Eine 77-jährige Frau hatte die Polizei gerufen, nachdem sie ihn beobachtet hatte, wie er versuchte, Geld aus dem Opferstock zu stehlen.

Die Polizei traf den 53-Jährigen noch in der Kirche an. Bei der Durchsuchung konnte das von der Zeugin beschriebene Werkzeug in der Jacke des Mannes gefunden worden.

Zudem befanden sich im Rucksack und in der Kleidung des Verdächtigen auffallend viele Euro- und Centmünzen. Der 53-Jährige wurde angezeigt.