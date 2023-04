Osternachtsfeier: Freude über die Auferstehung Jesu

Zu Ostern wird im christlichen Glauben gefeiert, dass Gott Jesus vom Tod auferweckt hat. Die Auferstehung ist zentrale Überzeugung. Sie ist der Moment, in dem uns in der Zeit dieses Lebens, in der Zeit des Leidens, Gott selbst entgegenkommt, „alle Tränen abwischt“ und den Tod in ein Leben in Fülle verwandelt.

Die Auferstehung ist der Moment, wo dort – wo wir es nicht für möglich halten – etwas Neues entsteht, Hoffnung aufkeimt. Die Menschen erleben aber auch den Beginn von etwas Neuem.

In der Feier der Osternacht ist die Osterkerze ein Symbol dafür. Die kleine Flamme, die nach und nach an alle Feiernden im Gottesdienst weitergegeben wird, erleuchtet den Raum – sie ist im Christentum ein Zeichen der Hoffnung.

Die Osternachtsfeier ist der liturgische Höhepunkt des Kirchenjahres. Der Priester entzündet vor der Kirche das Osterfeuer und damit die Osterkerze, mit der das Weihwasser geweiht wird.

In der Osternacht wird zudem das Taufversprechen aller Gläubigen erneuert, es werden auch Kinder und Erwachsene getauft. Die Lesungen erinnern an die jüdischen Wurzeln des Christentums, wie den Auszug Mose aus Ägypten, und erzählen die Schilderung der Frauen und Jünger vom leeren Grab.

Botschaft des Lichts

Die Botschaft von Ostern verweist auf den „neuen Morgen, der aus dem Dunkel des Grabes heraus wächst“. Darum laden einige oberösterreichische Pfarren zu Osterwanderungen zu Sonnenaufgang ein, oder feiern die Auferstehungsfeier am Morgen.

Das Wunder des Tagwerdens öffnet für die Botschaft des Lichtes. Das Feuer der Nachtwache wird im Segen zum Funken des Osterlichtes. Dieses Licht erfüllt – vom festlichen Gesang begleitet – nach und nach den dunklen Raum.

Auch am Ostersonntag steht die Freude über die Auferstehung Jesu ganz im Mittelpunkt. In vielen Kirchen werden bei den Ostergottesdiensten die mitgebrachten Speisen gesegnet. Dahinter steht der Gedanke, dass nach der Entbehrung der Fastenzeit der erste Genuss gesegnet wird.