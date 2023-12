Paketmanipulationen im Raum Linz aufgeflogen: Paar unter Verdacht

Im Raum Linz und Ansfelden wurden gewerbsmäßige Paketmanipulationen aufgedeckt. Eine 26-jährige rumänische Paketzustellerin und ihr 28-jähriger Lebensgefährte stehen im Verdacht, von November bis Dezember 2023 mehrfach hochpreisige Pakete manipuliert zu haben.

Sie sollen die Originalwaren entnommen und durch andere Gegenstände ersetzt haben, bevor die Pakete als zugestellt registriert wurden. Der Mann wurde am Dienstag in Linz in einem Lieferauto angehalten, obgleich er nicht Mitarbeiter der Zustellfirma ist und stattdessen für seine Freundin fuhr.

Zu diesem Zeitpunkt bestand bei ihm zudem eine gesetzlich entzogene Lenkberechtigung und eine Beeinträchtigung durch Suchtmittel, was ärztlich bestätigt wurde.

Im Fahrzeug wurden geöffnete Pakete und eine gestohlene Jacke entdeckt. Bei einer Nachschau an einer weiteren Adresse fand die Polizei mehrere gestohlene Gegenstände.