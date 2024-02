Passanten und Feuerwehr retteten Seniorin aus eisigem Ipfbach

Zwei Schutzengel hatte am Donnerstagnachmittag eine Seniorin in Asten (Bezirk Linz-Land): Die Frau war mitsamt ihres Rollators über eine Böschung in den Ipfbach gestürzt und hatte sich selbst nicht mehr aus dem eiskalten Wasser retten können. Zwei Passanten ist es zu verdanken, dass die Astnerin dennoch relativ rasch aus der lebensgefährlichen Situation gebracht werden konnte.

Männer kamen zufällig vorbei

„Es war wirklich ein glücklicher Zufall, dass die Männer bei der Unfallstelle entlangkamen“, schildert der Astner Feuerwehrkommandant Michael Gumpesberger dem VOLKSBLATT. Denn das regnerische Wetter hatte nicht gerade dazu eingeladen, sich im Freien aufzuhalten.

Lesen Sie auch

Die Passanten entdeckten die hilflose Frau im Wasser und reagierten sofort. „Sie zogen sie ans Ufer und sicherten sie“, so der Kommandant. Alleine konnten sie die Frau aber nicht über die rutschige Böschung bringen, also setzten die Männer die Rettungskette in Gang.

15 Einsatzkräfte der zwei örtlichen Feuerwehren Asten und Raffelstetten kamen gleichzeitig mit dem Roten Kreuz an. Den Florianis gelang es, die Frau aus dem Wasser zu ziehen und auf den oberhalb der Böschung gelegenen Weg zu tragen. Die Seniorin wurde den Sanitätern übergeben, die sie ins Krankenhaus brachten.

Von Renate Enöckl