Pensionist beim Überqueren von Bahngleisen in OÖ schwer verletzt

Am Freitag kam es zu einem tragischen Unfall am Bahnhof Weyer im Bezirk Steyr-Land. Ein 74-jähriger Pensionist versuchte, die Bahngleise verbotenerweise zu überqueren, indem er zwischen zwei Waggons eines stehenden Güterzuges hindurchging.

Just in diesem Moment setzte sich der Zug, der von Selzthal nach Ybbs unterwegs war, in Bewegung und überfuhr den Mann. Der 74-Jährige erlitt schwerste Verletzungen. Anwesende Unfallzeugen leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte erste Hilfe.

Der Schwerverletzte wurde nach einer Stabilisierung per Rettungshubschrauber C 15 ins Krankenhaus Amstetten geflogen. Der Lokführer des Zuges bemerkte den Vorfall nicht und konnte daher keine Aussage dazu machen.