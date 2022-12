Persönliche Skikarte mit Vorteilen

Mit dieser Wintersaison können alle Wintergäste ab 14 Jahren ihre Tickets für die Skigebiete Hinterstoder und Wurzeralm mit der neuen AlpineCard online buchen und viele weitere Vorteile bei Kooperationspartnern genießen.

Es handelt sich um eine personalisierte KeyCard, die immer wieder bequem von zu Hause am Handy, Tablet oder PC aufgeladen werden kann. „Damit spart man sich nicht nur Wartezeiten an der Kassa, sondern durch Vorverkaufspreise auch Geld“, so Rainer Rohregger, Vorstand der Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen AG.

Bei einer Erwachsenen-Tageskarte sind dies drei Euro. Die AlpineCard kann online bestellt werden (www.hiwu.at/onlineshop) und wird dann zugesandt. Alle Infos über die aktuellen Vorteile der AlpineCard und den Online-Shop findet man auf der Homepage www.hiwu.at/alpinecard. Die Saison startet – ausreichende Schneelage vorausgesetzt – mit 8. Dezember.

Saisonstart in der Skiregion Dachstein West

Plangemäß startet am Samstag die Wintersaison in der Skiregion Dachstein West, zunächst mit einem Teilbetrieb.

Die Schneelage auf der Zwieselalm erlaubt bei 40 cm Schneehöhe den Start. Zu Beginn gibt es Sondertarife, der Saisonkartenverkauf ist bis 6. Dezember noch stark verbilligt.