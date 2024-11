Pferdezentrum lockt 2025 mit Voltigier-WM nach Stadl-Paura

Das Pferdezentrum Stadl-Paura lockt im kommenden Jahr erneut mit einem vollen Veranstaltungskalender, der nicht nur für Pferdesportler, sondern auch für die regionale Bevölkerung ein umfangreiches Angebot bietet, wie es in einer Medieninformation heißt. Dreh- und Angelpunkt sind dabei die sogenannten Hofrunden.

Dieses touristische Angebot „Hofrunde – Entdecke die Welt der Pferde real & virtuell“ lockte von Mai bis Oktober 2024 schon viele Familien ins Pferdezentrum – mit einem geballten Programm für Pferdeinteressierte und alle, die es noch werden wollen. Auf Haflingern oder Steckenpferden reiten, mit der Kutsche fahren, Pferde putzen, Mähne flechten, über den Pferdesport staunen, im Pferdestall allerhand Wissenswertes erfahren und Pferdegeflüster wahrnehmen. Bei diesem Programm verwandelt sich die alte Wagenremise in eine Spiel- und Spaßremise mit Pferdelehrpfad, Kino und interessanten Objekten.

Highlights sind auch die Schauschmiede und das Meet & Greet mit Pony Moritz. Informationstafeln rund um den historischen Vierkanter nehmen eine Vielfalt an Pferdethemen auf: Geschichte und Bedürfnisse der Pferde, Fütterung, Rassen in Österreich oder Disziplinen im Pferdesport. Natürlich dürfen auch die Geschichten der Salzschifffahrt und des Pferdezentrums nicht fehlen.

Am 17. Mai findet das Working Equitation-Turnier plus die Hofrunde statt. Am 7. Juni ein Springturnier plus Hofrunde. Am 5. Juli gibt es das Araberpferde-Festival sowie die Hofrunde und am 8. August Mounted Games-Turnier, ASVÖ Familiensporttag und Hofrunde. Am 13. September steht das Haflinger-Wochenende sowie die Hofrunde auf dem Programm und am 4. Oktober das Noriker-Wochenende und die Hofrunde.

Der internationale Bekanntheitsgrad steige übrigens stetig und wird 2025 auf ein neues Level gebracht, denn von 28. Juli bis 3. August finden die Europa- und Weltmeisterschaften im Voltigieren statt. Die Disziplin wird wohl am besten mit „Akrobatik am Pferd“ beschrieben. Die internationalen Turniere in den Disziplinen Dressur, Springen, Para-Dressur und Voltigieren (Qualifikation für die EM und WM) finden im April, Mai und Juni statt.

Auch an der Mission – Ein Pferdezentrum für ALLE – werde stetig weitergearbeitet und gefeilt. Mit dem Ostermarkt, der Hofrunde oder den Gratis-Führungen des Tourismusverbands Traunsee-Almtal will man die gesamte Bevölkerung in die Region locken. Mit der Traun-Ager-Alm-Region biete sich für Touristen ein ideales Ausflugsziel mit einer wunderschönen Landschaft, viel Geschichte und jeder Menge interessanten Hotspots.