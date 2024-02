Sensorik, smartes Bett, Telemedizin: Pflegeheim wird digital aufgerüstet

Stadt startet Pilotprojekt in Linz, nach Evaluierung soll 2025 die weitere Ausrollung erfolgen

In den Linzer Seniorenzentren im Eigentum der Stadt werden aktuell 1.170 Bewohnerinnen und Bewohnern betreut. 800 Pflegebeschäftige ermöglichen den betagten Linzern einen Lebensabend mit bestmöglicher Lebensqualität.

Neue Technologien sollen den Arbeitsalltag der Beschäftigten erleichtern sowie die Pflege einfacher und sicherer machen. Die Testphasen für die unterschiedlichen Technologien starten am Standort Liebigstraße sukzessive ab Februar. Nach dem ersten Halbjahr 2024 erfolgt eine Evaluierung. Je nach Ergebnis soll die Ausrollung auf weitere Häuser ab 2025 erfolgen.

Die Seniorenzentren Linz GmbH (SZL) setzen dabei auf die Zusammenarbeit mit ihrem regionalen Softwarepartner mit Sitz in Wels – der Firma x-tention Informationstechnologie GmbH.

Vivendi-Software: Ein elektronisches Dokumentationssystem ist seit Jahren im Einsatz, mit Hilfe künstlicher Intelligenz (KI) soll die tägliche Pflegedokumentation nun weiter vereinfacht werden: Dank Spracherkennung der Firma voize GmbH wird die Dokumentation am Smartphone eingesprochen. Aus dem Satz: „Frau S. hat eine Tasse Kaffee getrunken und gut gefrühstückt. Blutzucker 120” versteht die KI, was die Pflegekraft dokumentieren möchte und erstellt Trinkprotokoll, Ernährungsprotokoll und Vitalwert strukturiert im bestehenden Dokumentationssystem Vivendi. Händische Eingaben werden damit überflüssig. Die KI versteht Dialekte und lernt die Sprechweise der Pflegekräfte. Die Dokumentation mit voize entlastet die Pflegekräfte und schafft mehr Zeit für die Betreuung der Bewohner.

Bisherige Sturzerkennungs- sowie Desorientierten- und Ortungssysteme für Menschen mit Demenz waren noch nicht so ausgereift. Die Sturzsensorik Livy Care verfügt nun über vielfältige Möglichkeiten, wie z. B. die Erfassung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Durch ein engmaschigeres Monitoring können potenzielle Risiken frühzeitig erkannt werden, der Nachtdienst wird entlastet und die Bewohner-Sicherheit erhöht. Smartes Pflegebett: Das Monitoring in Echtzeit wird durch das smarte Pflegezimmer mit Produkten wie dem Pflegebett sentida 7-i und der SafeSense® 3 Technologie von Wissner-Bosserhoff ermöglicht. Das Pflegebett kann u. a. das Gewicht – künftig auch Vitalwerte – erfassen und diese an die Pflegedokumentation Vivendi senden.

Das Monitoring in Echtzeit wird durch das smarte Pflegezimmer mit Produkten wie dem Pflegebett sentida 7-i und der SafeSense® 3 Technologie von Wissner-Bosserhoff ermöglicht. Das Pflegebett kann u. a. das Gewicht – künftig auch Vitalwerte – erfassen und diese an die Pflegedokumentation Vivendi senden. Telemedizin: Auch die Telemedizin hält Einzug. Online wird mit dem Arzt, dem Apotheker oder dem Krankenhauspersonal Kontakt aufgenommen. Voraussetzung dafür ist eine sichere Übertragung medizinischer Daten für die Prävention, Diagnose, Behandlung und Weiterbetreuung von Patienten in Form von Text, Ton und Bild. Das Telemedizin-System der Firma Docs in Clouds TeleCare GmbH bietet Lösungen für die Bereiche Kommunikation, Dokumentation und Diagnostik. Es rundet das Angebot ab und sorgt dafür, dass Ärzte die richtigen Daten zur richtigen Zeit vorliegen haben.

Mehr Lebensqualität und Entlastung des Personals

Mit der Entscheidung zur verstärkten Digitalisierung möchten die SZL ihren Bewohnern eine verbesserte Pflege, mehr Sicherheit und die bestmögliche Lebensqualität in der stationären Pflege bieten. Da evidenzbasierte Daten und eine fundierte Wirkungsanalyse wichtig sind, wird das Projekt von den Wirkungsforschern FH-Prof. Renate Kränzl-Nagl und FH-Prof. Thomas Prinz der FH OÖ wissenschaftlich begleitet.

„Tag für Tag leisten Pflegekräfte Enormes für unsere ältere Bevölkerung. Damit sie ihre herausfordernden Aufgaben bewältigen können, ist es unabdingbar, adäquate Rahmenbedingungen zu schaffen. Als Innovationshauptstadt ist es uns ein großes Anliegen, neue Technologien in all ihren Facetten zu nutzen. Das Linzer Pilotprojekt soll die Attraktivität der Pflege- und Betreuungsberufe erhöhen sowie so zur Reduktion des Personalmangels beitragen“, erklärt Bürgermeister Klaus Luger.

„Die Seniorenzentren der Stadt Linz sind stets bestrebt, Entwicklungen im Pflegebereich aufzugreifen. Digitale Werkzeuge können dabei helfen, die Arbeitsabläufe zu optimieren“, sagt Sozialreferentin Vbgm. und SZL-Aufsichtsratsvorsitzende Karin Hörzing.

„Es ist unser größtes Ziel, den Bewohnern den Aufenthalt in unseren Häusern so angenehm und sicher wie möglich zu gestalten“, erläutert Robert Ritter-Kalisch, SZL-Geschäftsführer: „Durch den Einsatz innovativer Technologien werden die Pflegekräfte entlastet und können sich verstärkt auf die eigentlichen Aufgaben – die individuelle Betreuung und Unterstützung der Bewohner – konzentrieren.“