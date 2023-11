Pfleger ließ Bettlägrigen (94) allein

Ein 24-Stunden-Pfleger hat am Dienstag in Schärding seinen 94-jährigen Patienten daheim hilflos im Bett zurückgelassen. Die Tochter des betagten Mannes hatte gegen Mittag Alarm geschlagen, weil sie telefonisch niemanden bei ihrem Vater erreichen konnte.

Polizisten schauten vor Ort nach und fanden den Senior allein und hilflos in seinem Bett liegend. Der betagte Mann wurde anschließend laut Polizei ins Klinikum Schärding eingeliefert.

Wertgegenstände bereits in Koffer gepackt

Am Abend fanden Beamte dann den Pfleger stark betrunken in Schärding. Inzwischen hatten Angehörige des 94-Jährigen bemerkt, dass der Slowake, der am Mittwoch abreisen wollte, auch zahlreiche Wertsachen des Patienten in seinen Koffer gepackt hatte. Der 39-Jährige wurde daraufhin festgenommen.

Bei der Einvernahme gestand der Slowake den versuchten Diebstahl. Er habe den Schmuck und Münzen in seiner Heimat weiterverkaufen wollen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Ried zeigten die Beamten den 39-Jährigen auf freiem Fuß an.