Pkw-Brand auf der A1 sorgt für erhebliche Verkehrsstaus

Am Samstagabend kam es auf der A1 Westautobahn zwischen der Auffahrt Asten / Sankt Florian und dem Knoten Linz in Fahrtrichtung Salzburg zu einem schweren Zwischenfall, als ein Pkw aus unbekannten Gründen in Brand geriet.

Zwei Insassen, die in einem Fahrzeug mit deutschem Kennzeichen unterwegs waren, entkamen unverletzt. Die Feuerwehren Sankt Florian, Rohrbach bei Sankt Florian, die Freiwilligen Feuerwehr Ebelsberg und die Berufsfeuerwehr Linz waren rasch vor Ort.

Obwohl sie sofort mit den Löscharbeiten begannen, brannte das Fahrzeug vollständig aus. Auch eine nahegelegene Lärmschutzwand erlitt Schäden.

Während des einstündigen Einsatzes blieb die Autobahn gesperrt, was zu langen Staus in der Region führte. Polizei und ASFINAG waren ebenfalls im Einsatz, um die Situation zu bewältigen.