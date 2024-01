Pkw erneut in OÖ gegen Kapelle geprallt

Binnen 24 Stunden prallte in Oberösterreich erneut ein Auto gegen eine Kapelle. Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstagabend in Schauberg, als ein 35-jähriger Mann aus dem Bezirk Braunau die Kontrolle über seinen Pkw verlor und von der Fahrbahn abkam.

Der Unfall geschah auf der L1039, als der Fahrer aus Richtung Oberminathal in Richtung des Ortsgebiets Schauberg unterwegs war. In einer scheinbar unerklärlichen Situation kam er von der Straße ab und kollidierte mit einem nahestehenden Wartehaus aus Holz, welches durch die Wucht des Aufpralls gegen einen Baum geschleudert wurde.

Der Mann, der laut Polizei nicht angeschnallt war, erlitt schwere Verletzungen, nachdem er bei der Kollision auf die Beifahrerseite des Wagens geschleudert wurde. Er konnte sich selbstständig durch das Beifahrerfenster aus dem Fahrzeug befreien und wurde am Straßenrand von anderen Verkehrsteilnehmern gefunden.

Nach der notwendigen Erstversorgung am Unfallort wurde der Verletzte umgehend ins Krankenhaus Ried transportiert. Der Pkw erlitt einen Totalschaden.