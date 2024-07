Pkw kracht in Micheldorf gegen Hausmauer

Am Dienstagabend ereignete sich in Micheldorf ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Pkw-Lenker verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte frontal mit einer Hausmauer.

Der Fahrer erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde unter notärztlicher Begleitung in das Pyhrn-Eisenwurzenklinikum Kirchdorf gebracht.

Einsatzkräfte der Feuerwehr Micheldorf kümmerten sich um die Reinigung der Unfallstelle und leiteten den Verkehr über Nebenstraßen um.

Ein Abschleppdienst übernahm die Bergung des demolierten Pkws. Die Ziehberglandesstraße im Ortsteil Kremsdorf war während der Aufräumarbeiten vollständig gesperrt.