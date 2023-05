Ein Pkw-Lenker ist bei einem Unfall am Freitagabend in Aschbach verletzt worden.

Das Auto war aus vorerst unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, hatte mehrere Bäume und Verkehrsleiteinrichtungen touchiert und war in einem Acker stehengeblieben, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando Amstetten am Samstag in einer Aussendung.

Der Fahrer wurde vom ÖAMTC-Notarzthubschrauber in ein Linzer Krankenhaus geflogen. Zwei Feuerwehren standen mit 30 Mitgliedern im Einsatz.