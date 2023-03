Pkw stieß frontal gegen Lkw: Ein Toter in Oberösterreich

Ein 55-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Gmunden hat beim Frontalzusammenstoß mit einem Lkw am Mittwoch in Voitsdorf in Ried im Traunkreis (Bez. Kirchdorf an der Krems) in Oberösterreich tödliche Verletzungen erlitten.

Er hatte bei seiner Fahrt nach Pettenbach auf der Kremsmünsterer Landesstraße versucht, einem Reh auszuweichen und war dabei auf die Gegenfahrbahn geraten. Das berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich in einer Presseaussendung.

Lesen Sie auch

Das Auto wurde nach der Kollision mit dem Schwerfahrzeug von diesem noch 50 Meter weit mitgeschleift bis es zum Stillstand kam.

Die Helfer der örtlichen Freiwilligen Feuerwehren befreiten mit hydraulischen Bergegeräten den Pkw-Lenker aus dem total demolierten Wrack. Er erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Der 44-jährige Lkw-Fahrer aus dem Bezirk Wels-Land wurde verletzt ins Spital eingeliefert.