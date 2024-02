Plauderpartner auf Abruf für einsame Menschen

Einsamkeit ist für viele Menschen belastend. Wer einfach jemanden zum Reden braucht, aber niemanden in seinem Umfeld hat, kann sich unter 05/1776100 an das Plaudernetz der Caritas wenden.

Hier plaudern – so wie Pensionistin Karin aus dem südlichen Oberösterreich – Freiwillige mit Menschen, die auf der Suche nach einem guten Gespräch sind. Das Plaudernetz steht täglich von 10 bis 22 Uhr jedem offen.

Die Caritas hat das Plaudernetz zu Beginn der Corona-Pandemie im ersten Lockdown ins Leben gerufen. Als Karin, die zu dieser Zeit viel zuhause gesessen ist, die Werbung vom Plaudernetz gesehen hat, hat sie sich dafür begeistert: „Ich dachte mir, das kann ich in dieser Zeit ja ehrenamtlich machen. Mittlerweile sind es mehr als drei Jahre und mir gefällt diese Art des Engagements nach wie vor sehr. Nach jedem Gespräch spüre ich, wie dankbar die Leute sind, mit jemandem reden zu können.“

Karin ist zeitlich sehr flexibel und gibt einer App an, an welchen Tagen, Stunden oder Wochen sie gut erreichbar ist.

Klare Regel: Es werden keine Daten ausgetauscht

Für die Plauderpartner gibt es vor allem eine Spielregel: Die Gespräche sind anonym und es werden – auch wenn das Gespräch noch so nett ist – keine Daten ausgetauscht.

Im Winter, in der dunklen Jahreszeit, ist der Plauderbedarf deutlich mehr. „Wenn ich auf erreichbar geschaltet bin, kommt immer schnell ein Anruf herein. Und wenn ich gerade nicht abheben kann, weil ich z. B. etwas trage, geht der Anruf an andere Plauderpartner. So ist sichergestellt, dass sich immer jemand annimmt.“

Österreichweit gibt es mittlerweile 4100 ehrenamtliche Plauderpartner. Durchschnittlich dauern die Gespräche 25 Minuten. Insgesamt wurden schon mehr als 35.440 Gespräche geführt. Spannend ist für Karin immer wieder, wie viele unterschiedliche Lebenssituationen sie durch die Gespräche kennen lernt: „Ich bekomme fast nur positive Anrufe. Einmal rief jemand an und meinte, er habe gerade im Garten gearbeitet und es war so schön, das wolle er jemandem erzählen. Andere wollen sich einfach austauschen, oft zu Themen, die sie bewegen. Manche haben Familie, eine Beziehung, etc., aber sie möchten ein Thema mit einem völlig Außenstehenden ansprechen. Rein durchs Reden ergibt sich meist eine andere Perspektive. Oft entwickelt man ja einen Tunnelblick und sieht das Naheliegende nicht.“

Das Plaudernetz ist eine schnelle Hilfe in Momenten der Einsamkeit, für Notfälle gibt es eine Reihe von weiteren Krisen-Hotlines in Österreich.

Karin schätzt die zeitliche Unabhängigkeit und kann es auch deshalb empfehlen, sich in dieser Form für andere einzusetzen: „Es ist eine wirklich schöne und einfache Art des Engagements.“

Weitere Informationen unter: www.plaudernetz.at