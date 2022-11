Politik und Gesellschaft suchen nach Antwort auf Kinder-Verbrechen

13-Jährige hatten zwei Taxis überfallen und Einbrüche verübt — Ergebnisse der Fallkonferenz werden am Freitag bekannt gegeben

Innerhalb von vier Tagen haben Kinder im Alter von gerade einmal 13 Jahren zwei Taxifahrer in Fallen gelockt, deren Autos gestohlen und zu Schrott gefahren und auch noch mehrere Einbrüche verübt. In der Taxi-Branche herrscht seither Verunsicherung und es stellt sich die Frage, wie sich die Lenker besser schützen können.

Obwohl die erst 13 Jahre alten Täter schon nach dem ersten Taxiraub geschnappt wurden, gab es keine Möglichkeit, gegen die Kinder vorzugehen oder sie zumindest festzuhalten, um weitere Taten zu verhindern.

Denn Jugendliche unter 14 Jahren sind in Österreich nicht deliktsfähig, also nicht strafbar. Es können lediglich Erziehungsmaßnahmen wie die Unterbringung in einer betreuten Wohngemeinschaft gesetzt werden.

Rund um die Taten der oberösterreichischen Taxiräuber fand am Donnerstag eine Fallkonferenz statt, bei der alle Behörden teilnehmen „die in irgendeiner Form Einfluss nehmen können“, wie Landespolizeidirektor Andreas Pilsl beschreibt. Zwar haben die Gespräche zu Ergebnissen geführt, diese werden aber erst am Freitag veröffentlicht.

Die freiheitliche Partei kokettiert mit der Idee einer Senkung der Strafmündigkeit auf zwölf Jahre. Die Welser Volkspartei wiederum hält dies für den falschen Weg, sie fordert den Ausbau von Betreuungsangeboten für Jugendliche und vor allem mehr Jugendbetreuer.

Auch der Landtag beschäftigte sich am Donnerstag mit Jugendkriminalität und den Ausschreitungen in Linz. OÖVP-Klubobmann Christian Dörfel drängte etwa auf eine Durchforstung des Jugendstrafrechts und mehr Durchgriffsrechte für die Polizei im Kampf gegen Jugendbanden.