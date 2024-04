Politik zum Angreifen, zum Diskutieren und zum Erleben

Anlässlich der Aktionstage Politische Bildung vom 23. April bis 9. Mai rufen Landtagspräsident Max Hiegelsberger und HS-Prof. Walter Vogel, Rektor der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich, auf, den vielfältigen Veranstaltungsreigen zu nutzen. Es gelte, Bildung, Offenheit und demokratisches Grundverständnis als Eckpfeiler der liberalen Gesellschaftsordnung zu fördern.

„Die heurigen Aktionstage stehen im Zeichen des Jubiläums 75 Jahre Europarat. Er verbindet 700 Millionen Menschen und 46 Mitgliedsstaaten unter dem Dach der Rechtsstaatlichkeit, der Demokratie und der Menschenrechte. Mit den kommenden Wahlen zum Europäischen Parlament rückt die Zusammenarbeit zwischen den Ländern Europas besonders in den Fokus“, so Landtagspräsident Hiegelsberger und Rektor Vogel.

Die Aktionstage Politische Bildung sind die traditionsreichste Kampagne zur politischen Bildung in Österreich. Sie finden seit 2002 jährlich vom 23. April bis 9. Mai statt und werden von Zentrum polis – Politik Lernen in der Schule im Auftrag des Bildungsministeriums koordiniert. Zahlreiche Lehrveranstaltungen, Projekte, Filmvorführungen, Buchlesung und Weiteres finden in diesem Zeitraum statt, auch in Oberösterreich.

„Der Oö. Landtag sieht es als eine seiner Kernaufgaben, die politische Bildung und die Zustimmung zur Demokratie zu stärken. Daher werden im Jahresablauf verschiedene Workshops angeboten und das Landhaus steht laufend für Führungen offen. Während der Plenarsitzungen kann ein besonderes Programm mit Aufenthalt auf der Besuchergalerie und anschließender Diskussion mit Vertretern der Landtagsfraktion gebucht werden“, erläutert Hiegelsberger: „Eine besondere Einladung an alle Schulen im Großraum Linz darf ich zum Europatag aussprechen, den wir am 7. Mai 2024 im Park vor dem Landhaus feiern werden. Von Informationsständen bis Gratis-Eis und musikalischen Einlagen reicht das Programm.“

Politische Bildung wird auf der PH großgeschrieben

„Als Pädagogische Hochschule OÖ ist es uns wichtig, in Aus-, Fort- und Weiterbildung aller Schularten Politische Bildung „groß“ zu schreiben“, betont Rektor Vogel. Es geht um die praxisnahe Vermittlung von Themen der Politischen Bildung von der Grundschule bis zu den höheren Schulen und auch im Rahmen des Studiums an der Pädagogischen Hochschule für unsere Studierenden unter Berücksichtigung der Lebens- und Erfahrungswelt der Lernenden, um Demokratieverständnis und um reflektiertes und (selbst)reflexives Politikbewusstsein. „Wir brauchen Politik zum Angreifen. Zum Diskutieren. Zum Erleben. Ich bedanke mich bei Landtagspräsident Hiegelsberger für die erfolgreiche Zusammenarbeit unserer Institutionen“, sagt Vogel.