Polizei für Halloween gerüstet: Keine Chance für Krawallmacher

Die Krawalle zu Halloween haben im Vorjahr eine neue, beängstigende Art von Gewalt in Linz gezeigt. Heuer ist die Polizei bestens gerüstet, „obwohl derzeit nichts auf einen ähnlichen Gewaltaufruf im Internet hindeutet“, wie Polizeisprecher David Furtner zum VOLKSBLATT sagt.

Seit Wochen schon durchforsten Beamte der Landespolizeidirektion die Sozialen Netzwerke. „Alles, was öffentlich gepostet wird, lesen wir mit — bislang negativ.“

Lesen Sie auch

Sondereinheiten auf Abruf

Allein darauf verlassen will man sich aber nicht. Zusätzlich wurde vom Stadtpolizeikommando ein umfassendes Sicherheitskonzept erarbeitet, das nicht nur eine dreistellige Zahl an Beamten in Linz vorsieht, sondern auch die Einsatz- und die Bereitschaftseinheit miteinbezieht.

Die beiden Einheiten seien in Linz stationiert, können aber bei Bedarf rasch in die Bezirke ausrücken, betont Furtner. Grundsätzlich werde die Polizeipräsenz in ganz Oberösterreich verstärkt, mit dem Schwerpunkt auf der Landeshauptstadt. Eine Hundertschaft sei in Bereitschaft.

„Die Leute können so ausgelassen feiern, wie sie wollen, aber sie müssen sich an die Gesetze halten“, betont der Pressesprecher. Tun sie das nicht, werde sofort und rigoros eingegriffen.

Damit es nicht wieder zu Szenen kommt, wie am 31. Oktober 2022, als eine Horde von zumeist Jugendlichen mit Migrationshintergrund auf der Landstraße gewütet und Polizisten mit Böllern und Steinen angegriffen hatte.

Von Renate Enöckl