Polizei gelingt Schlag gegen illegales Glücksspiel

Gesetzesnovelle verbessert in Oberösterreich Spielerschutz

49 Anzeigen und 60 beschlagnahmte Glücksspielautomaten, das ist die Bilanz einer Schwerpunktaktion von BKA und Finanzpolizei in ganz Österreich gegen illegales Glücksspiel im Dezember. Darüber hinaus konnten rund 35.000 Euro an Abgabenschulden eingebracht und etwa 2500 Euro Bargeld in den Geräten sichergestellt werden.

17 illegal Beschäftigte

Die Einsätze erfolgten zwischen 10. und 22. Dezember an insgesamt 54 Einsatzorten. Dabei waren 137 Mitarbeiter der Finanzpolizei und 67 Polizisten im Einsatz. Neben den Glücksspielkontrollen erfolgten auch Überprüfungen der Beschäftigungsverhältnisse des angetroffenen Personals.

Insgesamt wurden 24 Übertretungen der arbeitsrechtlichen Bestimmungen festgestellt. Neben 17 illegal Beschäftigten stellten die Beamten eine Übertretung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes und jeweils drei Übertretungen des Ausländerbeschäftigungsgesetzes bzw. Arbeitszeitgesetzes fest.

„Die Hartnäckigkeit der Finanzpolizei zeigt Wirkung. Illegales Glücksspiel kennt keinen Spielerschutz und kann Existenzen zerstören. Jeder aus dem Verkehr gezogene illegale Automat ist ein wichtiger Baustein im Kampf gegen das illegale Glücksspiel, den wir unvermindert fortsetzen werden. Ich danke allen beteiligten Einsatzkräften. Denn egal, welche Uniform sie tragen, ihr gemeinsames Ziel ist die Sicherheit Österreichs“, so Finanzminister Magnus Brunner.

Verbesserung des Spielerschutzes in OÖ

Am 25. Jänner soll in Oberösterreich eine Novelle des Glücksspielautomatengesetzes verabschiedet werden, die eine Verbesserung des Spielerschutzes zum Ziel hat. Laut dem von Landesrat Michael Lindner (SPÖ) vorgelegten Entwurf müssen Glücksspielunternehmen frühzeitiger verpflichtende Beratungsgespräche mit Spielteilnehmern führen, wenn deren Spielverhalten auf eine mögliche Gefährdung des Existenzminimums hindeutet.

Bisher sind Beratungsgespräche nur ab dem Zeitpunkt von auffälligen Bonitätsauskünften der Spieler zwingend vorgesehen, was jedoch bei Personen mit einem problematischen Spielverhalten oftmals zu spät ansetzt.

„Ein möglichst niederschwelliger Zugang zum Beratungsgespräch ist dabei entscheidend. Wir freuen uns, dass unser Vorschlag, dass das verpflichtende Beratungsgespräch nicht mehr nur in den Räumlichkeiten des Betreibers geführt werden muss, sondern etwa auch online erfolgen kann, von den anderen Parteien mitgetragen wird“, so OÖVP-Klubobmann Christan Dörfel.