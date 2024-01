Polizei hält in Linz präventiv Kontakt zu Problem-Jugendlichen

Nach den jüngsten Vorfällen mit zahlreichen Jugendlichen in der Silvesternacht will die Stadt Wels ihre Jugendarbeit verstärken. Angedacht ist, wie in Linz bei der Polizei Jugendkontaktbeamte (JUKOB) einzusetzen. Die Erfahrungen, die die acht Polizisten – je vier Frauen und vier Männer – in der Landeshauptstadt in den vergangenen zehn Jahren gemacht haben, sind durchwegs positiv.

Laut Evelyn Wolf, Sicherheitskoordinatorin der Polizei Wels, hätten vor allem die Beamtinnen einen sehr guten Draht zu den Problem-Jugendlichen, die teils eine österreichische Staatsbürgerschaft, teils Migrationshintergrund haben.

Die JUKOB in Linz sind jeweils zwei Tage pro Monat für diese spezielle Aufgabe eingeteilt. Dabei suchen sie in Zivilkleidung Bereiche auf, wo sich Jugendliche gerne aufhalten, ob im Jugendtreff, im Park oder beim Sportverein und sprechen sie aktiv an, um präventiv eine Vertrauensbasis aufzubauen.

„Die Beamten geben sich als Polizisten zu erkennen, fragen nach dem Befinden und versuchen im Gespräch herauszufiltern, welche Probleme und Wünsche es gibt“, schildert Wolf im Gespräch mit dem VOLKSBLATT. Viele Jugendliche, die in der Regel im Alter zwischen zwölf und 21 Jahren sind, kommen aus ärmeren Schichten oder bekannten Problemvierteln.

Wird die Polizei wegen einer Straftat alarmiert und sind Jugendliche im Spiel werden Jugendkontaktbeamte hinzugezogen. Da zeige sich dann oft, „dass die Jugendlichen Tipps geben oder, wenn sie selbst an der Tat beteiligt waren, dies leichter zugeben und lieber bei dem vertrauten Beamten die Selbstanzeige machen“, sagt Wolf: „Irgendwann müssen sie ohnehin für den Mist, den sie angestellt haben, geradestehen.“

Die intensive Arbeit mit den Jungen trägt eindeutig Früchte. Denn viele Jugendliche, mit denen die Polizei immer wieder Kontakt hat, entwickeln irgendwann die geistige Reife und werden nicht mehr auffällig. Sie halten trotzdem oft noch mit ihrem Vertrauenspolizisten Kontakt und erzählen, dass es ihnen jetzt gut geht, sie einen Job, den Führerschein gemacht haben.

Jugendliche sind abgebrühter als früher

Im Gegensatz zu früher würden die Jungen durch Soziale Medien mehr verleitet, Dummheiten zu machen. „Und sie sind eindeutig abgebrühter geworden“, stellt auch Wolf in ihrer Arbeit fest. Wenn sie sich auf diesen Kanälen mit ihren Taten brüsten, kommt man den Kids aber auch rasch auf die Schliche. Wolf nimmt in Sachen Medienkonsum die Eltern in die Pflicht: „Da spreche ich als Mutter. Es ist nicht primär die Aufgabe der Polizei, die Jugendlichen aufzuklären, was sie im Internet und mit ihrem Handy alles machen oder nicht machen dürfen. Da müssen sich schon die Eltern einen Überblick verschaffen, was ihre Kinder so konsumieren und tun und mit ihnen darüber reden was nicht geht.“

Von Michaela Ecklbauer