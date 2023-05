Polizei nahm Tuningszene ins Visier

Großeinsatz bei Veranstaltung in Pasching: 238 Fahrzeuge kontrolliert

82 Polizisten aus mehreren Bezirken waren am Sonntag bei der Tuningveranstaltung „Night of Wheels“ in der Paschinger Plus-City im Einsatz. Der Schwerpunkt betraf illegales Tuning, Lärm sowie Raserei.

Im Veranstaltungsgelände wurden etwa 700 Fahrzeuge ausgestellt, rund 6800 Gäste waren vor Ort. Vor allem am Abend hatten die Polizisten alle Hände voll zu tun: Ab etwa 21 Uhr sammelten sich Mitglieder der Tuningszene im Bereich der Trauner Kreuzung.

Von 22 bis ein Uhr fand die Ausfahrt der Ausstellerfahrzeuge statt. Dabei wurden 238 Fahrzeuge kontrolliert, 73 Fahrzeuge wurden zudem einer sofortigen technischen Überprüfung unterzogen.

An 40 Fahrzeugen wurden Mängel mit Gefahr im Verzug festgestellt, bei diesen wurden die Kennzeichen an Ort und Stelle abgenommen. Insgesamt wurden wegen technischen Mängeln an Fahrzeugen 297 Anzeigen erstattet. Zudem wurden 134 Organmandate ausgestellt und sieben Alkotests durchgeführt. Aufgrund eines positiven Alkotests wurde der Führerschein vor Ort abgenommen.

Polizist am Kopf verletzt

Eine der Kontrollen geriet aus dem Ruder, ein Polizist wurde dabei am Kopf verletzt. Er hatte im Kofferraum des beanstandeten Pkw ein zweites Paar Kennzeichentafeln gefunden, woraufhin ihm der Lenker den Kofferraumdeckel mit voller Wucht auf den Kopf knallte. Dadurch erlitt der Beamte eine Rissquetschwunde, die ärztlich versorgt werden musste. Der Fahrer wurde wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt angezeigt.

Bereits am Samstag war während eines Tuningtreffens im Bezirk Grieskirchen ein Verkehrsschwerpunkt durchgeführt worden. Dabei wurden 72 Anzeigen wegen verkehrsrechtlicher Übertretungen erstattet. Zwei Kennzeichen wurden wegen grober technischer Mängel der Fahrzeuge abgenommen.

Insgesamt fünf Fahrzeuglenker wurden wegen Fahrens ohne Führerschein zur Anzeige gebracht, zwei waren alkoholisiert, fünf standen unter Drogen. Darüber hinaus wurden 44 Organmandate ausgestellt und 7265 Euro an Strafgeldern eingehoben.