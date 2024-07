Polizei nimmt Einbrecher in Oberösterreich fest

In der Nacht zum Montag griff die Polizei nach einem Einbruch in eine Supermarktfiliale in Thalheim bei Wels schnell ein.

Aufgrund präziser Zeugenaussagen gelang es den Einsatzkräften, eine Personenbeschreibung zu erstellen und bereits eine Stunde nach dem Einbruch einen Verdächtigen festzunehmen.

Bei der Festnahme konnte die Polizei sowohl die Tatwerkzeuge als auch das gestohlene Gut sicherstellen.

Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen, jedoch nach den Ersterhebungen auf freien Fuß gesetzt, wobei die Staatsanwaltschaft eine Anzeige veranlasste.