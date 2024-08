Polizei rettet Schwimmer aus Donau in Linz

Am Montag kam es zu einer dramatischen Rettungsaktion auf der Donau in Linz. Beim Patrouillendienst entdeckte die Wasserpolizei einen Schwimmer, der sich in einer kritischen Lage befand und sich an einem Ruderboot festklammerte.

Der Vorfall ereignete sich oberhalb der Nibelungenbrücke, wo der Schwimmer und ein 75-jähriger Ruderer aus Linz in Schwierigkeiten gerieten. Der ältere Herr konnte sein Ruderboot nicht mehr kontrollieren und drohte, gegen anliegende Passagierschiffe oder Brückenpfeiler zu stoßen.

Lesen Sie auch

Durch das schnelle Eingreifen der Wasserpolizei konnte der Schwimmer, ein 28-jähriger Mann aus Polen, sicher gerettet werden. Dieser hatte zuvor versucht, den Fluss zu durchschwimmen, musste aber aufgeben, da ihm die Kräfte schwanden.

Ein Alkovortest beim Schwimmer zeigte zudem ein positives Ergebnis. Nach der Rettung wurde er dem Samariterbund übergeben, der keine Verletzungen feststellen konnte.