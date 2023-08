Polizei stoppte in Puchenau Kastenwagen mit 19 Flüchtlingen

Einen Kastenwagen mit 19 illegalen Migranten aus der Türkei hat die Polizei am Dienstag in den frühen Morgenstunden in Puchenau (Bez. Urfahr-Umgebung) gestoppt.

Die Flüchtlinge waren unter katastrophalen Bedingungen auf engstem Raum eingepfercht. So haben die Geschleppten die Dichtungen aus der Türe und den Fenstern gerissen, um die Luftzufuhr zu erhöhen.

Fahrzeug auf 150 km/h beschleunigt

Das Fahrzeug war einer Polizeistreife zwischen Linz und Puchenau aufgefallen. Als die Beamten das Fahrzeug stoppen wollten, raste der Schlepper auf der Rohrbacher Straße mit 150 km/h davon. In Puchenau stellte er den Kastenwagen quer, sprang aus dem Fahrzeug und lief davon.

„Unter den 19 im Kastenwagen angetroffenen Personen waren auch drei Kinder“, erläutert Ulrike Breiteneder, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Linz. Diese sind zwei, acht und neun Jahre alt. Es soll sich um kurdische Flüchtlinge handeln. Ihre Pässe waren großteils zerstört.

Schlepper wurde in Polen angeworben

Der Schlepper konnte wenig später von der Polizei gefasst werde. Laut Breiteneder lebte der Georgier eigenen Angaben zufolge zuletzt in Polen. Dort sei der Mann angeworben worden, um aus der Slowakei einen gemieteten Kastenwagen zu übernehmen und mit diesen Personen nach Deutschland zu fahren. Der Mann gab gegenüber der Polizei an, er habe nicht gewusst, dass es sich um Flüchtlinge handle.