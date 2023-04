Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Donnerstag bei einem Autohändler in Haid (Gemeinde Ansfelden) einen abgestellten Pkw in Brand gesetzt, das Fahrzeug ist ein Totalschaden.

Zwei daneben stehende Autos wurden vom Feuer ebenfalls schwer in Mitleidenschaft gezogen.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf 80.000 Euro. 30 Mann der FF Nettingsdorf und der FF Ansfelden löschten den Brand. Die Polizei ersucht unter der Tel. 059133/4131 um Hinweise.