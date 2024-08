Polizei vermeldet: schwere Körperverletzung in Schärding geklärt

Körperverletzung ereignete sich am 25. Juli - 25-Jähriger geständig

Am 25. Juli 2024 kurz nach Mitternacht ereignete sich am Oberen Stadtplatz in Schärding eine schwere Körperverletzung.

Das passierte, indem ein 25-jähriger kosovarischer Staatsbürger aus dem Bezirk Schärding einen 28-Jährigen aus dem Bezirk Schärding mittels Faustschlages schwer verletzte.

Der Verletzte wurde ins Klinikum Wels eingeliefert. Durch umfangreiche Ermittlungen gelang es den Beamten den Beschuldigten auszuforschen, wobei er sich zum Tatvorwurf geständig zeigte.

Ausgelöst wurde die schwere Körperverletzung durch eine verbale Auseinandersetzung. Das gab die Polizei Oberösterreich auf ihrer Homepage bekannt.