Polizeieinsatz in Linz-Urfahr: Mann schoss von Balkon

Am Donnerstagabend kam es in Linz-Urfahr zu einem Polizeieinsatz, nachdem ein Zeuge gegen 21:35 Uhr gemeldet hatte, dass ein Mann von einem Balkon aus in Richtung eines Nachbarhauses geschossen habe.

Mehrere Polizeistreifen sowie das Einsatzkommando Cobra und die SIG (Schnelle Interventionsgruppe) eilten zum Tatort, sicherten die Umgebung und sperrten die Straßen in der Nähe ab.

Lesen Sie auch

Der Verdächtige, ein 41-jähriger Linzer, konnte in seiner Wohnung festgenommen werden. Bei der Durchsuchung fand die Polizei eine Gaspistole im Wohnzimmer des Mannes. Die Einvernahme fand auf der Polizeiinspektion Linz-Kaarstraße statt.

Gegen den Mann wurde ein vorläufiges Waffenverbot verhängt. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er um 23:20 Uhr wieder freigelassen, muss sich jedoch wegen des Vorfalls verantworten.