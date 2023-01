Polizisten retteten Vöcklabrucker nach Sturz im Haus das Leben

Am Donnerstag haben zwei Polizisten aus Schwanenstadt einem 56-Jährigen vermutlich das Leben gerettet. Alarmiert von einem Familienmitglied fanden die Beamten den Mann röchelnd in seiner Wohnung in der Gemeinde Oberndorf bei Schwanenstadt.

Nach der Erstversorgung durch den umgehend verständigten Notarzt brachte die Rettung den Patienten ins Klinikum Vöcklabruck.

Am späten Vormittag waren die Beamten vom 61-jährigen Schwager des Oberösterreichers alarmiert worden. Dieser machte sich Sorgen, weil er seit dem Neujahrstag nichts mehr vom 56-Jährigen gehört habe. Der 61-jährige schlug ein Fenster im Erdgeschoss ein, um den Polizisten den Zugang zum Wohnhaus seines Schwagers zu ermöglichen.

Die Durchsuchung endete vorerst erfolglos vor der verschlossenen Schlafzimmertür des Hausbesitzers, die einer der Polizisten wegen akuten Unfallverdachts eintrat. Im Schlafzimmer fanden die Beamten den 56-Jährigen hilflos am Boden liegend. Laut ORF dürfte er gestürzt sein, auf Fragen habe er zwar noch reagiert, Antworten habe er nicht mehr geben können.