Polnischer Profidieb baute GPS-Terminals aus Traktoren aus

Fahnder des LKA OÖ überführten Täter, der zwölf Händler in drei Bundesländern um insgesamt 760.000 Euro schädigte

Einem polnischen Profidieb, der gleich zwölf Landmaschinenhändler in Oberösterreich, Niederösterreich und in Kärnten heimsuchte, konnten jetzt Fahnder des Landeskriminalamtes OÖ das Handwerk legen.

Der 38-Jährige hatte bei 53 im Freien stehenden Zugmaschinen die teuren GPS-Terminals ausgebaut und anschließend versucht, die Geräte in seiner Heimat zu verkaufen.

Lesen Sie auch

Bei einer Firma in Zell an der Pram (Bezirk Schärding) fehlten gleich bei sieben Traktoren die GPS-Terminals. Schaden: rund 40.000 Euro.

Täter droht langjährige Haftstrafe

Der Täter wurde laut Rudolf Frühwirth vom LKA bereits am 1. März in Polen festgenommen und am 23. März dann nach Österreich ausgeliefert.

Er verursachte bei seinen Taten einen Schaden von insgesamt 760.000 Euro. Im Falle einer Verurteilung drohen dem Profidieb mehrere Jahre Haft. Landwirte nutzen solche GPS-Geräte, um ihre Traktoren präzise zu steuern.